Народні депутати ухвалили проект постанови №4448 про свій кошторис на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 292 депутати.
Документ встановлює норми витрат на одного парламентаря. Загалом один депутат без врахування зарплати обходиться Україні у 344 310 грн на рік.
Зокрема передбачається, що 90 тис. грн підуть на компенсацію вартості проїзду територією України, а 237 250 грн – для компенсації вартості житла або винайму готельного номера.
Читайте: Рада відновила повноваження НАЗК
На здійснення законотворчої діяльності передбачено 1,295 млрд грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту – 1,156 млрд грн.
Загалом на утримання Ради виділено 2,535 млрд грн.
Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік
Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.
Як зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко з трибуни парламенту, доходи держбюджету на наступний рік визначені в розмірі 1,092 трлн грн, що на 21 млрд грн більше порівняно з редакцією до першого читання, видатки – 1,347 трлн грн. Видатки до другого читання збільшено на 13,5 млрд грн.