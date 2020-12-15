Народні депутати ухвалили проект постанови №4448 про свій кошторис на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 292 депутати.

Документ встановлює норми витрат на одного парламентаря. Загалом один депутат без врахування зарплати обходиться Україні у 344 310 грн на рік.

Зокрема передбачається, що 90 тис. грн підуть на компенсацію вартості проїзду територією України, а 237 250 грн – для компенсації вартості житла або винайму готельного номера.

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На здійснення законотворчої діяльності передбачено 1,295 млрд грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту – 1,156 млрд грн.

Загалом на утримання Ради виділено 2,535 млрд грн.

Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік