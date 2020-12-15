Протягом наступних п’яти років Росія планує збільшити на 10 тис. кількість своїх військових в анексованому Криму.

Крім того, у 1,5-2 рази може зрости кількість озброєння та військової техніки на півострові. Про це заявила українська місія при ОБСЄ.

Наразі в Криму розміщено 32,5 тис. російських військових. На озброєнні об’єднаного оперативного угруповання РФ на півострові є до 200 танків, понад 400 бойових броньованих машин та понад 280 артилерійських систем різних калібрів, разом з ракетними системами залпового вогню.

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Також від початку анексії Криму Росія збільшила кількість літаків та вертольотів на півострові до 150, кількість засобів ППО до 120 та розгорнула 10 берегових ракетних комплексів.

Водночас у водах біля анексованого півострова перебувають 67 бойових кораблів та катерів. Зокрема, шість кораблів оснащені крилатими ракетами морського базування.

Крім того, РФ додатково розгорнула на півострові бомбардувальну, штурмову, винищувальну та армійську авіацію.

Разом з тим, від початку анексії Криму на територію півострова було переселено майже півмільйона росіян.

За словами заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, це є величезною загрозою для національної безпеки.