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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Україна та ВООЗ обговорили співпрацю з протистояння коронавірусу

Україна та Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я обговорили співпрацю у сфері протидії поширенню коронавірусу в країні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з директором ЄРБ ВООЗ Гансом Клюге 15 грудня.

– Ми прагнемо максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від коронавірусу, – зазначив Дмитро Кулеба.

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Водночас Ханс Клюге наголосив, що ВООЗ постійно співпрацює з українськими партнерами не лише у сфері протидії Covid-19, а й задля зміцнення системи охорони здоров’я України.

Рекомендації ВООЗ щодо Covid-19

Хоча у ВООЗ очікували створення та поширення вакцини проти коронавірусу, за словами представників організації, речовина не зупинить поширення вірусу.

Вона буде ефективною лише разом з дотриманням протиепідемічних заходів. Водночас у ВООЗ закликали не робити щеплення людям силоміць.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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