16 грудня коронавірус підтвердили ще у 10 622 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 919 704.

Повністю подолали хворобу і одужали 535 417 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 12 549 людей. За добу госпіталізували 3 242 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 15 744 хворих, за добу зафіксували 264 нових летальних випадки.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Для порівняння, 15 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 8 416 людей. Загальна кількість інфікованих становила 909 082 хворих.

Від Covid-19 15 грудня померли 233 людини, одужали за добу 16 150 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.