Для навчань: Зеленський просить Раду допустити іноземні війська в Україну

Верховній Раді запропонували розглянути допуск іноземних збройних сил на територію України з метою проведення навчань за їхньої участі у 2021 році.

Відповідний президентський проект законопроекту №4499 опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з текстом проекту закону, в Україні плануються сім міжнародних навчань:

україно-американські навчання Репід Трайдент – 2021;

україно-британські навчання Козак Мейс – 2021;

україно-американські навчання Сі Бриз – 2021;

україно-румунські навчання Реверайн – 2021;

україно-британські навчання Воріер Вотчер – 2021;

україно-польські навчання Три Мечи – 2021;

україно-польські навчання Сільвер Сейбер – 2021.

Гроші на проведення багатонаціональних навчань пропонується взяти з бюджету на 2021 рік.

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Об’єднані зусилля-2020

У вересні 2020 року в Україні пройшли масштабні військові навчання Об’єднані зусилля-2020, в яких взяли участь 12 тис. бійців і 700 одиниць військової техніки.

Головним завданням навчань було тестування роботи штабів, так званих J-структур, які працюють тепер за стандартами НАТО.