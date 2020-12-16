Для навчань: Зеленський просить Раду допустити іноземні війська в Україну

Верховній Раді запропонували розглянути допуск іноземних збройних сил на територію України з метою проведення навчань за їхньої участі у 2021 році.
Відповідний президентський проект законопроекту №4499 опубліковано на сайті парламенту.
Згідно з текстом проекту закону, в Україні плануються сім міжнародних навчань:
- україно-американські навчання Репід Трайдент – 2021;
- україно-британські навчання Козак Мейс – 2021;
- україно-американські навчання Сі Бриз – 2021;
- україно-румунські навчання Реверайн – 2021;
- україно-британські навчання Воріер Вотчер – 2021;
- україно-польські навчання Три Мечи – 2021;
- україно-польські навчання Сільвер Сейбер – 2021.
Гроші на проведення багатонаціональних навчань пропонується взяти з бюджету на 2021 рік.
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Об’єднані зусилля-2020
У вересні 2020 року в Україні пройшли масштабні військові навчання Об’єднані зусилля-2020, в яких взяли участь 12 тис. бійців і 700 одиниць військової техніки.
Головним завданням навчань було тестування роботи штабів, так званих J-структур, які працюють тепер за стандартами НАТО.