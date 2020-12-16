Під час пленарного засідання 16 грудня депутати розглянуть низку законопроектів, а також деякі питання ратифікації.

На порядку денному у першому читанні в нардепів внесення змін до закону Про регулювання містобудівної діяльності, закону Про Національну поліцію і внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У другому читанні народні депутати планують розглянути внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

Законопроект передбачає відтермінування податку з прибутку контрольованих іноземних компаній і спрощення адміністрування.

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Також на розгляд у другому читанні нардепам запропоновано внесення змін до закону Про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету.

Порядок денний Верховної Ради 16 грудня by Віта Гірко on Scribd

Крім того, нардепи планують ратифікувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та великою Британією.

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