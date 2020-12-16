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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Фізкультперерва: Мендель показала, як Зеленський грає у пінг-понг

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю іноземному виданню. Про це розповіла його речниця Юлія Мендель.

Якому саме виданню, прес-секретар не уточнила.

Главу держави фотографують в різних форматах, зокрема під час перерви.

– Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого – і під час короткої фізкультперерви, – написала Мендель.

 

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Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Разом зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром Зеленський грав у пінг-понг, поки його знімав фотограф.

Фото Зеленського з батьками

У листопаді президент Володимир Зеленський приїхав у своє рідне місто Кривий Ріг і зробив фото зі своїми батьками за сімейним столом.

На фото президент сидить на кухні, за родинним столом разом з батьками Олександром і Риммою Зеленськими, а на столі накрита вечеря.

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