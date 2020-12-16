16 грудня НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 27,759 грн/$1. Порівняно з 15 числом американська валюта трішки здешевшала, днем ​​раніше вона коштувала 27,8661 грн/$1.

Євро також втратив свої позиції, у середу курс – 33,6897 грн/€1, у вівторок він був 33,888 грн/€1.

Здешевшали також польський злотий і російський рубль. Так, українська гривня станом на 16 грудня зміцнилася.

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Курс валют від НБУ на 16.12:

$1 – 27,759 грн;

€1 – 33,6897 грн;

1 польський злотий – 7,5842 грн;

10 російських рублів – 3,7666 грн.

Прогноз ВВП України на 2021 рік

Через пандемію коронавірусу і карантин очікується, що ВВП України у 2021 році впаде на 3%.

Такий прогноз озвучили експерти.

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