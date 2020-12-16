16 грудня НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 27,759 грн/$1. Порівняно з 15 числом американська валюта трішки здешевшала, днем раніше вона коштувала 27,8661 грн/$1.
Євро також втратив свої позиції, у середу курс – 33,6897 грн/€1, у вівторок він був 33,888 грн/€1.
Здешевшали також польський злотий і російський рубль. Так, українська гривня станом на 16 грудня зміцнилася.
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Курс валют від НБУ на 16.12:
- $1 – 27,759 грн;
- €1 – 33,6897 грн;
- 1 польський злотий – 7,5842 грн;
- 10 російських рублів – 3,7666 грн.
Прогноз ВВП України на 2021 рік
Через пандемію коронавірусу і карантин очікується, що ВВП України у 2021 році впаде на 3%.
Такий прогноз озвучили експерти.
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