PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Гривня зміцнилася: курс валют в Україні 16 грудня

16 грудня НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 27,759 грн/$1. Порівняно з 15 числом американська валюта трішки здешевшала, днем ​​раніше вона коштувала 27,8661 грн/$1.

Євро також втратив свої позиції, у середу курс – 33,6897 грн/€1, у вівторок він був 33,888 грн/€1.

Здешевшали також польський злотий і російський рубль. Так, українська гривня станом на 16 грудня зміцнилася.

Читайте: Прогноз курсу долара і чи варто очікувати здорожчання у магазинах і АЗС

Курс валют від НБУ на 16.12:

  • $1 – 27,759 грн;
  • €1 – 33,6897 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5842 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7666 грн.

Курс 16 декабря

Прогноз ВВП України на 2021 рік

Через пандемію коронавірусу і карантин очікується, що ВВП України у 2021 році впаде на 3%.

Такий прогноз озвучили експерти.

Більше прогнозів про стан економіки України читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка