Карантинні виплати ФОПам і найманим працівникам розпочнуться в Україні з 21 грудня 2020 року.

Громадяни зможуть отримати 8 тис. грн у межах допомоги бізнесу в умовах пандемії коронавірусу.

– Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень – подача документів до 31 грудня, тобто час є. Потрібно зареєструватися, виплати розпочнуться з 21 числа, – заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Хто звернеться до 21 грудня, отримає гроші до кінця року, після – у 2021-му.

Фінансова допомога українцям під час пандемії

Під час пандемії коронавірусу і дії карантинних заходів українці і ФОПи можуть отримати разову фінансову допомогу від держави.

Детальніше про те, як оформити допомогу ФОПам у додатку Дія, читайте на Фактах ICTV.