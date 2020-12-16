Несплата податків – відома піцерія не сплатила понад 75 млн грн податків

У Києві мережа піцерій під відомим міжнародним брендом реєструвала дохід не на рахунок товариства, а на підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Група службових осіб ТОВ, яке реалізує свої товари через стаціонарні та інтернет-магазин, таким чином приховувала реальний дохід тривалий час.

У результаті до бюджету не надійшло понад 75 млн грн.

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– Співробітники фіскальної служби Києва під час обшуків офісів та складів вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівку, – повідомив т. в. о. голови ДФС України Дмитро Сосинович.































Міжнародний бренд піцерії не сплатив у Києві 75 млн грн податків / 8 фотографий

Махінації з ПДВ на понад 260 млн грн

Українські правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на понад 260 млн грн.

Службові особи великих підприємств купували сільгосппродукти в підприємців та розраховувалися з ними готівкою. Ці операції відображалися в документах недостовірно.

Протягом 2018 та 2019 року вони сформували кредит із ПДВ на понад 260 млн грн. Ці гроші надалі були обготівковані.

Джерело: ДФС у м. Києві

Фото: ДФС у м. Києві