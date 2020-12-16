На пленарне засідання народні депутати зберуться традиційно о 10.00 16 грудня. Парламентарі розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях, а також деякі питання ратифікації.

У першому читанні нардепи планують розглянути внесення змін до закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також внесення змін до закону України Про Національну поліцію.

У другому читанні парламентарі розглядатимуть внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

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Також на розгляд у другому читанні нардепам запропоновані внесення змін до закону Про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету.

Як Рада працюатиме на карантині

Депутати Слуги народу пропонують скасувати пленарні засідання Верховної Ради на період дії суворого карантину з 8 до 24 січня 2020 року.

Вони пропонують з 1 до 15 січня та з 18 до 22 січня працювати в комітетах. Водночас голова Верховної РАди Дмитро Разумков заявив, що парламент продовжить працювати під час локдауну.