Цього тижня народні депутати України зберуться на засідання парламенту традиційно о 10.00 17 грудня.

Парламентарі розглядатимуть зміни до закону Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

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Також у Раді голосуватимуть за зміни до Повітряного кодексу України щодо безпілотників у цивільній авіації.

Депутати 17 грудня розглянуть зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.



