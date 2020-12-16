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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 грудня

Цього тижня народні депутати України зберуться на засідання парламенту традиційно о 10.00 17 грудня.

Парламентарі розглядатимуть зміни до закону Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

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Також у Раді голосуватимуть за зміни до Повітряного кодексу України щодо безпілотників у цивільній авіації.

Депутати 17 грудня розглянуть зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.


Парламентські засідання на період локдауну

Депутати від партії Слуга народу пропонують скасувати засідання Верховної Ради на період локдауну. Посилення карантину заплановане на новорічні свята – з 8 по 24 січня.

Про це повідомив член партії – Олександр Корнієнко. Найближчим часом парламентарі планують зареєструвати відповідну постанову.

Фото: Depositphotos

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