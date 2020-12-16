У МОЗ хочуть розпочати вакцинувати українців від коронавірусу з лютого 2021 року.
Про це під час брифінгу 16 грудня повідомив очільник Міністерства Максим Степанов.
– Ми намагаємося, аби ці вакцини прийшли до України якомога раніше, тобто, щоб перші вакцинування ми розпочали з лютого наступного року, – зазначив Максим Степанов.
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Для цього МОЗ наполегливо працює з виробниками речовин, які нині проходять стадії сертифікації своїх вакцин.
Крім того, країна гарантовано отримає вакцину від коронавірусу у межах глобальної ініціативи COVAX. Але ці партії надійдуть до країни дещо пізніше.
– За попередніми оцінками, перші партії вакцини проти коронавірусу ми повинні отримати у першому півріччі наступного року. Розраховуємо на кінець першого кварталу – початок другого. Йдеться про глобальну ініціативу COVAX, – додав міністр.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
У світі вже затвердили перші зразки вакцини від коронавірусу та розпочали процес вакцинації.
Від вірусу проводяться щеплення у США, інші країни – за крок до цього. В Україні ж поки очікують постачання речовини.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.