У МОЗ хочуть розпочати вакцинувати українців від коронавірусу з лютого 2021 року.

Про це під час брифінгу 16 грудня повідомив очільник Міністерства Максим Степанов.

– Ми намагаємося, аби ці вакцини прийшли до України якомога раніше, тобто, щоб перші вакцинування ми розпочали з лютого наступного року, – зазначив Максим Степанов.

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Для цього МОЗ наполегливо працює з виробниками речовин, які нині проходять стадії сертифікації своїх вакцин.

Крім того, країна гарантовано отримає вакцину від коронавірусу у межах глобальної ініціативи COVAX. Але ці партії надійдуть до країни дещо пізніше.

– За попередніми оцінками, перші партії вакцини проти коронавірусу ми повинні отримати у першому півріччі наступного року. Розраховуємо на кінець першого кварталу – початок другого. Йдеться про глобальну ініціативу COVAX, – додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У світі вже затвердили перші зразки вакцини від коронавірусу та розпочали процес вакцинації.

Від вірусу проводяться щеплення у США, інші країни – за крок до цього. В Україні ж поки очікують постачання речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.