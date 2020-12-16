Причин немає: Слуга народу зняла питання відставки Абрамовського

Причин для відставки міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Романа Абрамовського у фракції Слуга народу не бачать.

Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук і уточнив, що консультацій з приводу можливої ​​відставки Абрамовського “точно не буде”.

Нардеп Олександр Дубинський висловив думку, що до написання заяви про відставку Абрамовського підштовхнув конфлікт з прем’єром Денисом Шмигаль.

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Рада зняла з порядку денного відставку Абрамовського

Верховна Рада зняла з порядку денного на 16 грудня питання про відставку Абрамовського на прохання профільного комітету.

Нардепи попросили додатковий час на вивчення цього питання.

Після закінчення засідання фракції Слуга народу перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив, що консультації на рахунок Абрамовського триватимуть.