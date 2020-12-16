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Факти / Україна / Політика
Оксана Доротюк |

Рада припинила повноваження позафракційного депутата Требушкіна

Верховна Рада України достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Руслана Требушкіна 16 грудня.

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів.

Раніше Требушкін був обраний мером міста Покровськ, що у Донецькій області. З 2008 року був членом Партії регіонів. З 2010 до 2015 років був мером міста Мирноград Донгецької області.

З 2014 року требушкін вперше подав свою кандидатуру на вибори до Верховної Ради.

Читайте: Рада звільнила Бессараба з посади міністра у справах ветеранів

Позафракційний народний депутат Руслан Требушкін написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду Покровського міського голови Покровського району Донецької області.

Відставка міністрів

Глава Міністерства екології та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про відставку.

Роман Абрамовський став міністром охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України 19 червня 2020 року. Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

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