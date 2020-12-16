У січні 2021 року КМДА планує відновити звичну модель мультипрофільного харчування у школах.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський. Він зазначив, що нинішній формат сніданків у навчальних закладах вимушений та тимчасовий.

– Майже три роки поспіль ми працюємо над покращенням харчування в навчальних закладах. Карантин уповільнив процес реформації, проте ми рухатимемось далі та з січня наступного року плануємо повернутися до мультипрофільного харчування. Також продовжаться й роботи із впровадження нового меню та переоснащення харчоблоків, – додав він.

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Мондриївський нагадав, що у столичних школах вводили різні формати харчування: мультипрофільне харчування шведський стіл, дабл-меню (2–3 страви на вибір) та кулінарна лінія Шкільне харчування.

Їх обов’язково включать до дитячих сніданків та обідів, також будуть свіжі овочі, фрукти, йогурти та напої на вибір.

Чим харчуються діти у школах на карантині

У вересні навчання у школах соціальні мережі переповнилися постами від розгніваних батьків, які не розуміли, як можна нагодувати дітей сніданком, який складається з булочки з сиром, а з фруктів – одна слива. У керівництві пояснили, що на сніданки виділяють недостатньо грошей, аби школярі харчувалися сендвічами.

За нормальних умов до такого сніданку школярів має входити невеличкий сендвіч, напій та фрукти або щось солоденьке.

Фото: КМДА