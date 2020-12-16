PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Сім’я лікаря з реклами Дякую за життя, який помер від Covid-19, не отримала виплати

Родина померлого від коронавірусу лікаря Івана Венжиновича не отримала компенсації від держави.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Дружина та двоє дітей відомого у Тернопільській області фахівця, який 25 років присвятив цій діяльності та був героєм соціальної реклами Дякую за життя, залишилися без виплати у розмірі 1,5 млн грн, яку їм гарантує країна.

Читайте: У Чернівцях від коронавірусу помер заслужений лікар України Вдовічен

Під час пандемії Венжинович активно лікував хворих на коронавірус. Хвороба не оминула і його. 30 вересня він помер від тромбоемболії легеневої артерії, що могла бути ускладненням Covid-19.

Врач

Хоча довести це не вдалося, ПЛР-тест показав негативний результат. Однак його колеги не сумніваються, що саме коронавірус став причиною смерті.

Радуцький звернувся  з офіційними запитами до міністрів соціальної політики Марини Лазебної та охорони здоров’я Максима Степанова з вимогою провести об’єктивне розслідування смерті Івана Венжиновича.

Не виплатили компенсацію

Подібний випадок стався і в Черкасах.

Родина померлого від коронавірусу 52-річного медика понад п’ять місяців не може отримати компенсацію від держави.

Більше новин про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка