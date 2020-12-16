Родина померлого від коронавірусу лікаря Івана Венжиновича не отримала компенсації від держави.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Дружина та двоє дітей відомого у Тернопільській області фахівця, який 25 років присвятив цій діяльності та був героєм соціальної реклами Дякую за життя, залишилися без виплати у розмірі 1,5 млн грн, яку їм гарантує країна.

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Під час пандемії Венжинович активно лікував хворих на коронавірус. Хвороба не оминула і його. 30 вересня він помер від тромбоемболії легеневої артерії, що могла бути ускладненням Covid-19.

Хоча довести це не вдалося, ПЛР-тест показав негативний результат. Однак його колеги не сумніваються, що саме коронавірус став причиною смерті.

Радуцький звернувся з офіційними запитами до міністрів соціальної політики Марини Лазебної та охорони здоров’я Максима Степанова з вимогою провести об’єктивне розслідування смерті Івана Венжиновича.

Не виплатили компенсацію

Подібний випадок стався і в Черкасах.

Родина померлого від коронавірусу 52-річного медика понад п’ять місяців не може отримати компенсацію від держави.

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Джерело: Михайло Радуцький