Як відсвяткувати Новий рік 2021 на карантині – найкращі ідеї

Святкувати Новий рік українці будуть більш ніж за місяць, проте якщо хочете організувати цікаве свято, то вже час про нього подбати.

Через пандемію багато хто заклопотаний думками про те, як відсвяткувати Новий рік на карантині. Факти ICTV все зробили за вас, тому надихайтеся ідеями для святкування з нашого матеріалу.

Новий рік на карантині в Україні: поїздка у Карпати чи до Львова

Попри те, що карантин в Україні – процес непередбачуваний, залізничне сполучення повністю ніхто закривати не планує. Тому можна вирушити до Львова, який напередодні свят перетворюється на казкове місто.

Читайте: Де зустріти Новий рік 2021 Україні

Тур до Львова для однієї людини на два-три дні, якщо враховувати витрати на залізничні квитки та проживання, коштуватиме 1,4-2 тис. грн.

Також чудовий варіант на Новий рік – Карпати. Вартість туру в гори залежить від багатьох факторів, але мінімально він коштуватиме від 2 тис. грн для однієї людини на три дні з урахуванням витрат на квитки.

Новий рік у Києві

У столиці не відмовляються від святкування Нового року, однак він пройде у найкращих карантинних традиціях – без фудкортів і концертів.

Головна ялинка країни, як і раніше, стоятиме на Софійській площі. Вона буде штучною і вищою за минулорічну. Замість концертів буде звучати фонова музика, а глінтвейн та їжу продаватимуть з кіосків на виніс.

Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації. Однак пускати туди будуть партіями по 100 людей.

Головний тренд 2020 року – Zoom

У будь-якому разі у новорічну ніч знайдуться щасливчики, які хворітимуть на коронавірус. Тому єдиним варіантом залишається святкування в Zoom.

Найпопулярніше місце для святкування Нового року 2021

Складно передбачити чи будуть працювати якісь заклади на Новий рік. Тому краще заздалегідь спланувати свято вдома.

Для тих, хто не любить прибирати після гулянь, є інший варіант – оренда квартири або будинку. Однак про це необхідно подбати заздалегідь, тому що охочих чимало, а власники осель перед святом особливо полюбляють значно підвищувати ціни.

Як не перетворити Новий рік на чергове розпивання спиртного

Можна влаштувати стилізовану хом-паті. Щоб не морочити голову костюмами і не роздруковувати сценарій з інтернету, оберіть просту і зрозумілу для всіх тему. Наприклад, гра в мафію. Досить одягтися в чорне, а дівчатам губи у червоний колір нафарбувати. Також можете пограти в монополію. Нудно? Просто розпочніть і схаменетесь за кілька годин, сперечаючись про те, кому який будинок купувати.

Інші варіанти для стилістики: Гаррі Поттер, Великий Гетсбі, герої Marvel (для охочих неабияк витратитися на костюми), атмосфера модних 90-х.

Фотозона для шанувальників Instagram

Вдома легко оформити фотозону, де можна зробити стильні знімки до Нового року.

Простіший варіант: оформити стіну в кімнаті ошатною ялинкою, гірляндами, декорованими свічками.

Читайте: Фотозона на Новий рік 2021

Варіант для охочих підійти до цього питання грунтовно: збити з дощок стіну заввишки хоча б 1,7 м, пофарбувати у білий колір і зробити потертості наждачним папером. Далі також ставимо ялинку з жовтими вогниками, вішаємо гірлянду, а внизу викладаємо подарунки у красивих коробках.

Ідеї для фотозони на Новий рік для натхнення:



















У Львові, поїзді чи під ялинкою: топ ідей, як відсвяткувати Новий рік на карантині / 5 фотографий

Новий рік у поїзді

Останній варіант підійде для тих, хто любить експерименти. Зазвичай у ніч проти 1 січня в потягах дуже мало пасажирів, тому проблем з квитками не повинно бути.

На Новий рік не поскупіться і придбайте квитки у купе.

Однак варто враховувати той фактор, що голосно святкувати та розпивати спиртне у поїзді не можна.

Хоча така зустріч Нового року точно буде для багатьох новинкою.

Подарунки на Новий рік 2021