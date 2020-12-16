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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

В Україні вдалося повністю зупинити зростання числа хворих на Covid-19 – Степанов

У МОЗ заявили про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це під час брифінгу 16 грудня заявив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми бачимо певну стабілізацію за рівнем захворюваності на коронавірус. Ситуація залишається достатньо напруженою, але все-таки нам вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу, – зазначив Максим Степанов.

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Водночас у МОЗ працюють над вдосконаленням системи охорони здоров’я, забезпеченням достатньої кількості ліжок в лікарнях для хворих, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Також Степанов нагадав про дотримання карантину під час новорічних та різдвяних свят.

– Скажу відверто, ми з великою тривогою нині дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після них, – додав очільник МОЗ.

Коронавірус в Україні

16 грудня в Україні продовжує поліпшуватися епідситуація, за добу на коронавірус захворіло 10 622 людини.

Водночас одужало за день 12 549 осіб.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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