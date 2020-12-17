Коронавірус в Україні 17 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 12 047 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 12 939 осіб, померли 252 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 997 осіб.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок четверга склала 931 751 особу, 15 996 людей померли від Covid-19, одужали – 548 356.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Статистика коронавірусу попередніх діб

Днем раніше, 16 грудня повідомлялося про 10 622 нових випадки, 15 грудня медики поінформували про 8 416 нових випадків інфікування, 14 грудня було зафіксовано 6 451 нового хворого.