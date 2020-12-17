Роман Лещенко – біографія і подробиці життя

17 грудня Романа Лещенка призначили міністром аграрної політики та продовольства. Рішення підтримали 242 народні депутати.

Факти ICTV підготували біографію новоспеченого міністра.

Біографія Лещенка

Роман Лещенко народився 23 листопада 1988 року в селі Пеніжкове на Черкащині.

Він навчався на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році здобув повну вищу освіту за спеціальністю Правознавство та кваліфікацію магістра права.

У 2007 році Лещенко працював в компанії OSG Group на посаді головного юридичного консультанта холдингу.

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У 2012 займався аграрним консалтингом та заснував Український аграрний центр. Цього ж року у вересні він був асистентом кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та викладав міжнародне фінансове право, податкове право та банківське право.

У 2018 році Роман Лещенко написав монографію Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів та став співавтором навчального посібника Фінансове право.

Із 1 жовтня 2019 року він був уповноваженим президента із земельних питань. А з 10 червня 2020 року Лещенко обійняв посаду голови Держгеокадастру України.

Сім’я Лещенка

Міністр одружений. Дружина – Алла Лещенко. Подружжя має двох синів – Миколу та Геннадія.

Майно Лещенка

За поданою декларацією, Лещенко з сім’єю проживає у квартирі в Києві на 113,6 кв. м, яка належить дружині. Також він має будинок у Нагірній на 41,1 кв. м. та земельну ділянку на 0,16 га на Черкащині.

Транспорт: Лещенко має авто Toyota Land Cruiser 150 та Renault Duste, а його дружина – авто Volkswagen Tiguan.

Доходи: міністр власник ТзОВ Прогрес, також він володіє 50% ТзОВ Прогрес-Молоко і – 100% ТзОВ Іллюмін.

У декларації за 2019 рік Лещенко вказав річний дохід на загальну суму 198 357 гривень. Рахунки в банках в документі не зазначено.

На початку наступного року в Україні можуть створити окреме аграрне міністерство. Прем’єр наголосив, що Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців роботи уряду він говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства.