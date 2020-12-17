Курс валют НБУ на 17 грудня 2020 в Україні

Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні.
На вівторок, 17 грудня, НБУ встановив курс 27,73 грн/1$.
Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 17 грудня, зафіксувалося на 33,8 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 17.12:
- $1 – 27,73 грн;
- €1 – 33,8 грн;
- 1 польський злотий – 7,61 грн;
- 10 російських рублів – 3,77 грн.
Денис Шмигаль про курс долара в Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.
Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.