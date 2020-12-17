Нинішній виконувач обов’язків глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет – рівновіддалена і компромісна фігура, яка влаштовує основні політичні сили та працівників сфери освіти і науки.

Про це написав політичний експерт та викладач Київського політехнічного університету Олексій Якубін у Facebook.

— Один із наймолодших керівників відомства, він знаходить спільну мову і з молодою генерацією викладачів, і з досвідченими педагогами, намагається реформувати галузь відповідно до побажань професіоналів, а не різних лобі грантових активістів, — пише експерт.

Водночас Якубін зазначає, що коли влітку Шкарлет зайшов у МОН, проти нього організували дискримінаційну кампанію.

Проте те, що його особисто підтримав президент Володимир Зеленський, жодним чином не вплинуло на позиції Шкарлета в міністерстві.

— Президент проігнорував думку націоналістів і різних активістів, які обурювалися призначенням “регіонального кадру”. Їх дуже непокоїло, що Шкарлет успішно працював при всіх міністрах і ставив професію, за Максом Вебером, вище політичної приналежності, — зазначає Якубін.

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Він переконаний, що через півроку президенту доведеться ще раз захищати Шкарлета.

— Дуже хотілося б, щоб гарант у своєму виборі спирався не стільки на вимоги активістів, скільки на позицію освітніх організацій і профспілок – тобто тих, хто знає сферу освіти “зсередини”. І працює в цій сфері. А ці люди говорять про те, що міністерство без повноцінного керівника схоже на корабель без керма і вітрил, — додає Якубін.

Він також вважає, що Шкарлет – рівновіддалена, компромісна фігура, яка влаштовує основні політичні сили. Його присутність на чолі МОН більшою мірою також влаштовує педагогів і викладачів, чого не було з Інною Совсун або Ганною Новосад.

Освітні організації просять президента призначити Шкарлета міністром освіти

Представники освітніх організацій та профспілок просять президента Володимира Зеленського посприяти щонайшвидшому призначенню Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Зараз Шкарлет виконує обов’язки міністра. Про це йдеться в листі освітян на ім’я президента. Серед підписантів листа – голова профспілки працівників освіти і науки України, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, президент Академії педагогічних наук України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, голова правління Всеукраїнської асоціації працівників вищих навчальних закладів, голова Асоціації університетів України та інші.

Фото: ЧНТУ