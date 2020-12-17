Харків втратив Кернеса, але не керованість

Харківський міський голова Геннадій Кернес створив потужний механізм управління містом і передав досвід своєму оточенню. Таку думку висловив політтехнолог Володимир Шамин, передає Кореспондент.

За словами Шамина, смерть Геннадія Кернеса стала великою втратою для харків’ян, але загалом система місцевого самоврядування продовжує свою роботу.

– Харків втратив не тільки свого мера, якого втретє поспіль обрали на цю посаду. Харків втратив людину національного масштабу, але аж ніяк не керованість. Унікальність Геннадія Кернеса була і в тому, що він не тільки створив потужний механізм управління містом, а й передав досвід своєму оточенню, – зазначив він.

За словами політтехнолога, за час тривалого лікування Кернеса в німецькій клініці Шаріте в Харкові з міським управлінням справлявся його перший заступник Ігор Терехов.

– Він (Терехов, – Ред.) показав, що ситуація повністю контрольована. Залишившись фактично наодинці, він успішно керував не тільки виборчою кампанією мера і партії, а й містом. За ці місяці Терехов показав себе людиною абсолютно підготовленою до управління другим за значенням містом України. Системний господарник, який до дрібниць знає всі проблемні ділянки ЖКГ, – додав Шамин.

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Також він вважає, що якби не постійна увага ЗМІ безпосередньо до персони Кернеса, ніхто б і не сказав, що містом керує його заступник, а не сам мер.

Як повідомлялося, в четвер, 17 грудня, в німецькій клініці Шаріте через наслідки коронавірусної хвороби на 62-му році життя помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Після смерті Кернеса, відповідно до закону про місцеве самоврядування, його обов’язки виконуватиме секретар міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію Офісу президента на смерть Кернеса.