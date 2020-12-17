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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Ховались від податків: в Україні викрили мережу магазинів побутової техніки

В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків, яку використовував один з найбільших продавців побутової техніки та гаджетів в Україні.

Продавці під іменем підприємців реалізовували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі. Весь час вони ухилялися від сплати податків у великих розмірах.

Правоохоронці знайшли в офісах та складах зловмисників документи, чорні записи, а також товари вартістю 173 млн грн.

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  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
  • В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків
Ховались від податків: в Україні викрили мережу магазинів побутової техніки / 4 фотографии

Нині суд вирішує питання щодо накладення арешту на вилучене майно. За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.

Міжнародний бренд в Києві не платив податки

У Києві мережа піцерій під відомим міжнародним брендом не платила податки, реєструючи дохід на підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

У результаті до бюджету не надійшло понад 75 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Офіс генпрокурора

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