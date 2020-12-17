В Україні викрили масштабну схему ухиляння від податків

В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків, яку використовував один з найбільших продавців побутової техніки та гаджетів в Україні.
Продавці під іменем підприємців реалізовували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі. Весь час вони ухилялися від сплати податків у великих розмірах.
Правоохоронці знайшли в офісах та складах зловмисників документи, чорні записи, а також товари вартістю 173 млн грн.
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Нині суд вирішує питання щодо накладення арешту на вилучене майно. За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.
Міжнародний бренд в Києві не платив податки
У Києві мережа піцерій під відомим міжнародним брендом не платила податки, реєструючи дохід на підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
У результаті до бюджету не надійшло понад 75 млн грн.
Фото: Офіс генпрокурора