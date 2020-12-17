Кабмін пропонує Андрія Бойчука на посаду голови ІФ ОДА

Кабінет міністрів України коротко заслухав кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Андрій Бойчук зазначив, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі.

— Можу не лише оцінити ефективність роботи, а й вважаю своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету, — сказав Бойчук.

В умовах епідемії пріоритетним завданням назвав підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією. Також у пріоритетах – розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.

Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми Велике будівництво, боротьби з COVID-19 та інших ініціатив центральної влади.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився у Бойчука, чим він займався останні роки, оскільки в особовій картці зазначено, що з 2016 року кандидат на посаду голови ОДА тимчасово не працює.

— З моменту, коли пішов з Міненерго, я не займав жодних посад. Присвятив свій час забезпеченню потреб армії та волонтерській діяльності. Є відповідні напрацювання, всім відомо, що залучено багато коштів з діаспори, і такий вид діяльності був до цього часу. Не займав постів і не був на посадах, — сказав Бойчук.

Він додав, що створив організацію Корпус захисників революції Гідності. У результаті міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови ІФ ОДА. Тепер Указ про призначення має підписати президент України.

Івано-Франківська ОДА перебувала без голови з 5 листопада. Тоді Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення з посади голови Віталія Федоріва. Т.в.о. голови ОДА була призначена перша заступниця голови ОДА Марія Савка.

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