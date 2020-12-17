Мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, які спричинив коронавірус.

Першим про смерть Кернеса повідомив його товариш бізнесмен Павло Фукс.

– Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів, – заявив бізнесмен.

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Також новину про смерть підтвердила і цивільна дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська.

– Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо та сумуємо. Боляче дуже, – заявила Гайсинська.

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Коронавірус у Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес перестав з’являтися на публіці з 23 серпня. 10 вересня спікер міськради Харкова Юрій Сидоренко заявив, що глава міста перебуває на лікарняному.

15 вересня у Кернеса діагностували двостороннє запалення легенів через зараження коронавірусом. В результаті чого у голови Харкова ускладнилися хронічні хвороби.

На лікуванні Кернес спочатку перебував у Харківській лікарні №17.

16 вересня його госпіталізували спецборотом у німецьку клініку Шаріте.

Періодично рідні публікували знімки Геннадія Кернеса під час лікування і запевняли, що він одужує, але має ускладнене дихання через тяжку форму Covid-19.

11 грудня стало відомо, що у Геннадія Кернеса відмовили обидві нирки, а його стан погіршився. Лікарі не давали ніяких прогнозів щодо роботи органів. Кернес перебував на гемодіалізі.