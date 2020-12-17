Мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, які спричинив коронавірус.
Першим про смерть Кернеса повідомив його товариш бізнесмен Павло Фукс.
– Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів, – заявив бізнесмен.
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Також новину про смерть підтвердила і цивільна дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська.
– Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо та сумуємо. Боляче дуже, – заявила Гайсинська.
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Коронавірус у Кернеса
Мер Харкова Геннадій Кернес перестав з’являтися на публіці з 23 серпня. 10 вересня спікер міськради Харкова Юрій Сидоренко заявив, що глава міста перебуває на лікарняному.
15 вересня у Кернеса діагностували двостороннє запалення легенів через зараження коронавірусом. В результаті чого у голови Харкова ускладнилися хронічні хвороби.
На лікуванні Кернес спочатку перебував у Харківській лікарні №17.
16 вересня його госпіталізували спецборотом у німецьку клініку Шаріте.Читайте: Якщо Кернес не повернеться: в Харкові можливі перевибори У Кернеса відмовила друга нирка З тобою піде ціла епоха. Реакція рідних і близьких на смерть Кернеса
Періодично рідні публікували знімки Геннадія Кернеса під час лікування і запевняли, що він одужує, але має ускладнене дихання через тяжку форму Covid-19.
11 грудня стало відомо, що у Геннадія Кернеса відмовили обидві нирки, а його стан погіршився. Лікарі не давали ніяких прогнозів щодо роботи органів. Кернес перебував на гемодіалізі.