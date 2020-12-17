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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

1 512 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 17 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 512 осіб.

Серед нових хворих – 53 медики. За день вірус забрав життя 31 киянина, одужати вдалося 876 людям.

Хто захворів за добу:

  • 866 жінок – від 18 до 93 років;
  • 560 чоловіків – від 18 до 95 років;
  • 36 дівчаток – від 8 місяців до 17 років;
  • 50 хлопчиків – від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів.

Загалом у столиці зафіксовано 96 672 випадки Covid-19. За час пандемії померло 1 662 киянина, одужало – 30 773 мешканці міста.

Найскладніша епідситуація у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.

коронавірус київ - 17 грудня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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