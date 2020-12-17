Москва нарощуватиме підтримку Донбасу – Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що буде нарощувати підтримку окупованих територій Луганської та Донецької областей. Про це він повідомив на прес-конференції 17 грудня.

– Конфлікт на Донбасі рано чи пізно буде врегульовано. Залишається запитання, коли.

Він підкреслив, що стосунки України та Росії більше залежать від української сторони. Всі українські президенти хотіли вирішити збройний конфлікт, однак коли приходили до влади, спиралися на більшість.

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Путін пояснив, чому не вдається закінчити війну на Донбасі

Володимир Путін заявив, що у чинної української влади не вистачає політичної мужності. Мінські домовленості виконуються, однак немає зрушень у сфері політичного врегулювання.

За його словами, офіційні особи України неодноразово повідомляли про відмову виконувати мінські домовленості.