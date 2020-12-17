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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Не лише Кернес: міські голови, які померли через Covid

17 грудня в Берліні від ускладнень, спричинених Covid-19, помер Геннадій Кернес – утретє обраний міський голова Харкова. Лікарі з клініки Шаріте боролися за життя Кернеса три місяці.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов прогнозував, що новообраний мер повернеться в Україну до першої сесії нової міськради. Але 9 грудня Кернес обійняв посаду дистанційно.

Геннадий Кернес

Анонсував повернення Кернеса до Нового року і його друг – бізнесмен Павло Фукс, однак сьогодні він же й повідомив, що міського голови Харкова не стало.

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Ця сумна звістка ще раз доводить той факт, що від смерті не застрахований ніхто, навіть попри наявність влади та грошей.

Хто з мерів також не подолав Covid?

Геннадій Кернес – не єдиний міський голова, кому не вдалось подолати Covid-19. Ми вирішили згадати мерів, яких також цього року забрала нова хвороба.

Через три дні після місцевих виборів, 28 жовтня, від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер міський голова Борисполя Анатолій Федорчук.

Кернес помер – мери яких міст теж не подолали коронавірус

Він керував містом 14 років, перемагав і на виборах 2020 року. Через смерть Федорчука вибори в Борисполі призначені на 17 січня 2021 року.

29 жовтня стало відомо про смерть Олега Бондаренка – ще одного чинного мера, який також перемагав на виборах восени.

Кернес помер – мери яких міст теж не подолали коронавірус

Бондаренко очолював Новгород-Сіверський із 18 листопада 2015 року. До цього 9,5 років був депутатом Новгород-Сіверської районної ради.

Повторні вибори через передчасну смерть Олега Бондаренка від ускладнень, спричинених Covid-19, також заплановані на 17 січня 2021 року.

Ще через два дні, 31 жовтня, не стало колишнього міського голови Павлограда Івана Метелиці.

Кернес помер – мери яких міст теж не подолали коронавірус

У ЗМІ повідомляли, що в екс-мера була складна форма Covid-19. Він обіймав посаду міського голови з 1994 до 2006 року та з 2010 до 2015 року. Хотів обійняти цю посаду Метелиця й у жовтні 2020 року.

16 листопада від ускладнень, спричинених Covid-19, помер і новообраний мер Конотопа Олександр Луговий.

Кернес помер – мери яких міст теж не подолали коронавірус

Очільник Конотопа тривалий час перебував у лікарні. Наприкінці жовтня навіть повідомляв, що йому стало краще, однак невдовзі його серце зупинилося. Повторні вибори в Конотопі призначені на 24 січня 2021 року.

Харків у жалобі за Кернесом

У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголосили днями жалоби у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

У ці дні приспустять Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Фото: павлоград.dp.ua

Фото: УНІАН

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