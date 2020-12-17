Кернес помер – мери яких міст теж не подолали коронавірус

17 грудня в Берліні від ускладнень, спричинених Covid-19, помер Геннадій Кернес – утретє обраний міський голова Харкова. Лікарі з клініки Шаріте боролися за життя Кернеса три місяці.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов прогнозував, що новообраний мер повернеться в Україну до першої сесії нової міськради. Але 9 грудня Кернес обійняв посаду дистанційно.

Анонсував повернення Кернеса до Нового року і його друг – бізнесмен Павло Фукс, однак сьогодні він же й повідомив, що міського голови Харкова не стало.

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Ця сумна звістка ще раз доводить той факт, що від смерті не застрахований ніхто, навіть попри наявність влади та грошей.

Хто з мерів також не подолав Covid?

Геннадій Кернес – не єдиний міський голова, кому не вдалось подолати Covid-19. Ми вирішили згадати мерів, яких також цього року забрала нова хвороба.

Через три дні після місцевих виборів, 28 жовтня, від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер міський голова Борисполя Анатолій Федорчук.

Він керував містом 14 років, перемагав і на виборах 2020 року. Через смерть Федорчука вибори в Борисполі призначені на 17 січня 2021 року.

29 жовтня стало відомо про смерть Олега Бондаренка – ще одного чинного мера, який також перемагав на виборах восени.

Бондаренко очолював Новгород-Сіверський із 18 листопада 2015 року. До цього 9,5 років був депутатом Новгород-Сіверської районної ради.

Повторні вибори через передчасну смерть Олега Бондаренка від ускладнень, спричинених Covid-19, також заплановані на 17 січня 2021 року.

Ще через два дні, 31 жовтня, не стало колишнього міського голови Павлограда Івана Метелиці.

У ЗМІ повідомляли, що в екс-мера була складна форма Covid-19. Він обіймав посаду міського голови з 1994 до 2006 року та з 2010 до 2015 року. Хотів обійняти цю посаду Метелиця й у жовтні 2020 року.

16 листопада від ускладнень, спричинених Covid-19, помер і новообраний мер Конотопа Олександр Луговий.

Очільник Конотопа тривалий час перебував у лікарні. Наприкінці жовтня навіть повідомляв, що йому стало краще, однак невдовзі його серце зупинилося. Повторні вибори в Конотопі призначені на 24 січня 2021 року.

Харків у жалобі за Кернесом

У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголосили днями жалоби у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

У ці дні приспустять Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасують усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Фото: павлоград.dp.ua