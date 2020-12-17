Верховна Рада України ухвалила зміни до закону, який, зокрема, обмежує застосування принципу ділової мети лише офшорними юрисдикціями і переносить оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) з 2021 року фактично на 2023 рік.

За відповідний законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування, у другому читанні проголосувало 296 депутатів.

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Закон встановлює, що першим звітним роком для КІК буде 2022 рік, а контролюючі особи мають право подати звіт про КІК за 2022 год одночасно із поданням річної декларації про доходи та майно за 2023 рік з скоригованим прибутком КІК у декларацію за 2023 рік. Водночас штрафи та пеня не застосовуватиметься.

Під час обговорення народні депутати від Європейської солідарності вказали на те, що редакція тексту до другого читання виключала сплату 1,5% військового збору з доходів у результаті ліквідації іноземних компаній, зокрема офшорних. Однак після перерви парламент підтримав цю поправку.

Водночас нардепи не підтримали поправку про пом’якшення різкого підвищення акцизів на тютюнові вироби електронного нагрівання до 200% у 2021 році з подальшим зростанням ставки на 30% на рік, тоді як закон №466-ІХ передбачав їхнє зростання на 300% з 2021 року.

Ухвалені законопроекти

Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Ним визначаються організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестпроектів зі значними інвестиціями ( 20+ млн євро, 80+ робочих місць; 115+ % від середньої зарплати у галузі/регіоні) та обсяг держпідтримки не може бути більше 30% від суми інвестицій у проект, а строк його реалізації – до 5 років.