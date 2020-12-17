Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри отримати перші партії вакцини проти коронавірусу вже в січні 2021 року, щоб розпочати щеплення українців.

Про це він повідомив на онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України 17 грудня.

– На даний момент актуально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і найголовніше – якісного виробництва. Інформація про основні компанії-виробники вакцин у країнах, де вже почалася або незабаром почнеться масова вакцинація, а також де можуть очікуватися надлишки вакцини є, вона доступна, і нам потрібно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року, саме у січні, щоб почати вакцинацію в Україні, – наголосив Зеленський.

За його словами, над цим завданням працюють керівництво держави, дипломатичний корпус та співробітники українських спецслужб.

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Окрім того, Володимир Зеленський закликав дипломатів у Великій Британії, США, Франції, Німеччині та Італії приєднатися до роботи щодо отримання доступу до вакцини.

Вакцини проти коронавірусу

У МОЗ хочуть розпочати вакцинування українців від коронавірусу з лютого 2021 року.

Для цього МОЗ наполегливо працює з виробниками речовин, які нині проходять стадії сертифікації своїх вакцин.

Окрім того, країна гарантовано отримає вакцину від коронавірусу у межах глобальної ініціативи COVAX. Але ці партії надійдуть до країни дещо пізніше.