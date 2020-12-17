Попри погіршення здоров’я і підозру на Covid-19, Шевченківський районний суд Києва залишив під арештом Андрія Антоненка, який є одним із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Водночас відповідних посадових осіб зобов’язали забезпечити право підозрюваного на належну медичну допомогу.

Антоненку повинні провести медичне обстеження, надати необхідне лікування, згідно з діагнозом, і проінформувати про це суд.

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Рішення суду можна оскаржити. Наступне судове засідання відбудеться за раніше узгодженим графіком – 12 січня 2021 року.

10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив Андрію Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2021 року.

Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменк залишається під домашнім арештом, військовий медик Яна Дугарь — на волі під заставою. Їх також підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, який загинув у липні 2016 року під час вибуху автомобіля.