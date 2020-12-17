Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів.
Кандидатуру міністра представив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Опісля Шкарлет виступив з трибуни парламенту.
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До цього Сергій Шкарлет обіймав посаду виконувача обов’язків міністра.
25 червня Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлета заступником міністра освіти і тимчасово поклав на нього обов’язки керівника відомства.
В інтернеті з’явилося порівняння статті Шкарлета зі статтею іншого автора, де видно, що призначений в.о. міністра освіти і науки вкрав для своєї роботи частини тексту.
Сам Шкарлет заперечує плагіат у своїх роботах.
Що відомо про Сергія Шкарлета, читайте у матеріалі Фактів ICTV.