Похорон Кернеса: як і де буде проходити церемонія прощання

Прощання та похорон Геннадія Кернеса відбудеться на наступному тижні, орієнтовно – 22-24 грудня.

Про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Церемонія прощання з мером Харкова пройде на території Харківського Національного театру опери і балету, відспівають Кернеса у Благовіщенському соборі.

Оскільки Геннадій Кернес помер у Німеччині, також буде вирішуватися питання транспортування його тіла до Харкова.

– Я не можу назвати чіткої дати, коли ми організовуємо похорон. Але, по всій видимості, це вівторок-середа, максимум, четвер наступного тижня, – повідомив Терехов.

Церемонія, присвячена прощанню з Генадієм Кернесом, триватиме близько чотирьох годин. Зазначається, що усі повинні мати при собі медичні маски та дотримуватися соціального дистанціювання.

Ігор Терехов запевнив, що Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї. Родина мера погодилася на таку пропозицію міськради.

Геннадій Кернес помер

Про те, що Геннадій Кернес помер, стало відомо вранці 17 грудня. Трагічною новиною поділився його близький товариш Павло Фукс.

Кернес помер у Німеччині. Політик проходив лікування від коронавірусу у берлінській клініці Шаріте. Днями, 11 грудня, з’явилася інформація, що у нього відмовила друга нирка.

Геннадій Кернес помер у 61-річному віці. На початку листопада його офіційно було переобрано міським головою Харкова.

Чимало політиків висловили співчуття родині Геннадія Кернеса. Наразі вирішується, в який спосіб буде здійснюватися передача усіх повноважень мера Харкова.

Фото: gepard59