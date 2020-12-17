У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголошено днями жалоби у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Документ наказує в ці дні приспустити Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Берліні, де проходив курс лікування від Covid-19 у клініці Шаріте.

Про це повідомив його друг український бізнесмен Павло Фукс і підтвердили дружина та син.

Політик, який вперше був обраний мером Харкова в 2010 році, помер на 62-му році життя.

Джерело: Харківська міськрада