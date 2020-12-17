PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Віталій Плахта |

У Харкові оголосили триденну жалобу в зв’язку зі смертю Кернеса

У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголошено днями жалоби у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Документ наказує в ці дні приспустити Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Читайте: Сприймати Харків без Кернеса боляче: реакція друзів і суспільства на смерть мера

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Берліні, де проходив курс лікування від Covid-19 у клініці Шаріте.

Про це повідомив його друг український бізнесмен Павло Фукс і підтвердили дружина та син.

Політик, який вперше був обраний мером Харкова в 2010 році, помер на 62-му році життя.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка