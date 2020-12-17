Українців найбільше не влаштовує, як Верховна Рада та Кабмін борються з епідемією коронавірусу.

Опитування Рейтингу свідчить, що дії парламенту не підтримує 77% українців, а Кабміну – 71%. Негативну оцінку МОЗу та МВС поставили 67% та 61% українців відповідно.

Дії президента Володимира Зеленського, спрямовані на подолання епідемії, не подобаються 60% опитаних.

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Думка ж українців щодо запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 до 24 січня за два тижні майже не змінилась. Якщо на початку грудня до локдауну схвально ставились 58% опитаних, то тепер ця цифра становить 56%.

52% опитаних українців вважає, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% мають протилежну думку.

Соціологічна групи Рейтинг опитала 2,5 тис. повнолітніх респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, 12-14 грудня.

Цікавились думкою українців шляхом випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,0%.

Трійка політиків із найвищою довірою

У грудні трійка політиків із найбільшою довірою серед громадян не змінилася.

Її, як і в листопаді, формують президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та прем’єр-міністр 2016-2019 років Володимир Гройсман.