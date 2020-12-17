Завантаженість ліжок у Львові, Одесі та Харкові складає 74-93% – КSЕ

Завантаженість реанімаційних ліжок для хворих на Covid-19 у Львові, Харкові та Одесі складає близько 74-93%. Про це свідчить дослідження фахівців Київської школи економіки (KSE).

– Ми дослідили інформацію щодо основних закладів, де лікують хворих на коронавірус. З великих міст тільки у Дніпрі лікарні не сильно завантажені, – заявив Павло Ковтонюк – очільник Центру економіки охорони здоров’я KSE.

Під час дослідження спеціалісти з’ясували, що справжня статистика завантаженості набагато відрізняється від офіційної.

У Харкові це 92,78% (офіційно 55,85%), у Львові – 74,27% (офіційно – 51,74%). В Одесі показники спостерігаються на рівні 74%, хоча за офіційними даними – 39,5%.

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Поширення коронавірусу в Україні

17 грудня стало відомо про 12 047 нових випадків коронавірусу в Україні. Загалом захворіла 931 751 особа. За період пандемії від ускладнень Covid-19 померло 15 996 пацієнтів, а одужало 548 356.