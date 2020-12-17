На порядку денному 17 грудня Верховна Рада розглядатиме низку законопроектів у першому та другому читанні.

Засідання розпочнеться традиційно о 10.00.

У першому читанні народним депутатам винесуть на розгляд внесення змін до закону України про місцеві державні адміністрації, внесення змін до Повітряного кодексу України, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор, законопроект про державний екологічний контроль, про внесення змін до закону України про третейські суди.

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Також на повторне перше читання винесено законопроект про внесення змін до закону України про аграрні розписки.

У другому читанні Верховна Рада розглядатиме законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки податку на додану вартість та про внесення змін про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Окрім того, заплановано внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Пленарне засідання Ради 17 грудня

Кошторис на 2021 рік

15 грудня Верхвона Рада ухвалила проект постанови №4448 про свій кошторис на 2021 рік.

Документ встановлює норми витрат на одного парламентаря. Загалом один депутат без врахування зарплати обходиться Україні у 344 310 грн на рік.

Зокрема передбачається, що 90 тис. грн підуть на компенсацію вартості проїзду територією України, а 237 250 грн – для компенсації вартості житла або винайму готельного номера.