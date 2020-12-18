Депутати Одеської обласної ради знову побилися під час другої сесії 18 грудня.

Депутат від Довіряй справам Олександр Ахмеров у зв’язку з блокуванням трибуни закликав колег перейти до голосування руками. 44 депутати підтримали голосування підняттям рук.

Водночас на трибуні постійно виникали бійки з депутатом від Батьківщини Андрія Бабенка.

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Депутати почали обурюватися після того, як нардеп від ЄС Юрій Басюк вніс проект про скасування рішення щодо звільнення директора худмузею Олександра Ройтбурда, теж депутата облради.

Скасування звільнення підтримали 43 депутати та сам Ройтбурд. Деякі члени партій назвали це конфліктом інтересів.

Депутати від ОПЗЖ заблокували трибуну, бо члени ОПЗЖ і За майбутнє не могли пройти до зали засідання. Напередодні на знак протесту вони задали свої посвідчення, тому охорона не могла їх впустити.

Конфлікт з нардепом

У Голосіївському районі Києва між народним депутатом Олександром Юрченком та місцевими жителями стався конфлікт через авто, однак побиття ніякого не було.

Нардеп не зміг проїхати на своєму автомобілі, після чого між ним і ще двома чоловіками виникла словесна перепалка.

Джерело: Думська