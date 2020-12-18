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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Главу облради Запоріжжя визнали нелегітимним та обрали нового

Новостворена депутатська більшість Запорізької облради обрала її голову. Ним став безпартійний Віталій Толочек, який разом із кількома колегами заявив про свій вихід з фракції Слуга народу.

Більшість створена місцевими фракціями партій За майбутнє, ОПЗЖ, Європейська Солідарність, а також чотирма депутатами від Слуги народу провели вибори нового голови Запорізької обласної ради та віддали 44 голоси за 50-річного Толочека.

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У своєму виступі перед депутатами, новообраний глава Запорізької облради Толочек наголосив, що має великий досвід роботи в будівництві – від майстра до керівника підприємства. Також, він спеціалізувався на будівництві і ремонті енергетичних об’єктів на Запорізькій АЕС, а також на підприємствах запорізького промислового комплексу.

Має вищу освіту в сфері турбобудування. Є співзасновником фірми. Толочек уже офіційно прийняв присягу.

Джерело: Укрінформ

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