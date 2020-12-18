Депутатська фракція Голос має намір подавати до суду в зв’язку з фактом неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомив заступник глави фракції Ярослав Железняк.

– До суду ми стовідсотково будемо подавати, у нас є факти, є відео, вилучене з телеканалу Рада, де зафіксовано, як голосують депутати, яких немає в залі засідань, – зазначив він.

Також парламентарій уточнив, що крім цього фракція також зареєструвала в Раді проект постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Також на питання журналістів про те, хто саме з депутатів не голосував персонально, він відповів, що йдеться щонайменше про трьох.

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Разом з тим під час брифінгу в парламенті Железняк підкреслив, що до ухвалення рішення регламентним комітетом, який повинен вивчити ситуацію, з юридичної точки зору рішення парламенту про призначення Шкарлета міністром є чинним і переголосування практично неможливе.

Крім того, він повідомив, що під час засідання глав фракцій і керівництва парламенту було вирішено збільшити кількість відеокамер в залі засідань, внести зміни в закон про відповідальність за кнопкодавство. Такий законопроект, за його словами, Рада зможе розглянути одним з перших в січні.

17 грудня Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів. До цього Шкарлет обіймав посаду виконувача обов’язків міністра.