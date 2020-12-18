Катастрофа Ан-26: ДБР встановило причетних до трагедії, оголошено підозри

Досудове розслідування щодо авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині триває.

Сьогодні були оголошені перші підозри, повідомили в Державному бюро розслідувань під час брифінгу 18 грудня.

– Отримано беззаперечні докази щодо порушення правил польотів та експлуатації – це мало системний характер. Ступінь провини і відповідальності кожної особи буде надано під час подальшого розслідування, – повідомили в ДБР.

Можливо, встановлено ще не всіх причетних до трагедії осіб, додали в бюро.