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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Катастрофа Ан-26: ДБР встановило причетних до трагедії, оголошено підозри

Досудове розслідування щодо авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині триває.

Сьогодні були оголошені перші підозри, повідомили в Державному бюро розслідувань під час брифінгу 18 грудня.

– Отримано беззаперечні докази щодо порушення правил польотів та експлуатації – це мало системний характер. Ступінь провини і відповідальності кожної особи буде надано під час подальшого розслідування, – повідомили в ДБР.

Можливо, встановлено ще не всіх причетних до трагедії осіб, додали в бюро.

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