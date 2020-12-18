Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може почати покращуватися з квітня. Такий прогноз в інтерв’ю Громадському озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що цьому сприятиме, зокрема, вакцинація від Covid-19 і вироблення колективного імунітету.

– Колективний імунітет досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка щонайменше повинна становити 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки від квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати.

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Коронавірус в Україні

Напередодні Максим Степанов заявив, що в Україні вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на Covid-19.

Але у МОЗ працюють над забезпеченням достатньої кількості ліжок в лікарнях для хворих, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Тим часом статистика коронавірусу в Україні 18 грудня свідчила про 12 866 нових хворих. Загальна кількість інфікованих становить 944 381.

Від початку пандемії померли 16 256 хворих, одужали 561 222 пацієнти.

Джерело: Громадське