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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Колишня дружина показала фото з юним Кернесом

У мережі з’явилося нове фото молодого Геннадія Кернеса.

Світлиною поділилася Галина Привалова, колишня дружина мера Харкова. На фото Кернес зобразив смішну гримасу під час шумного застілля.

– За будь-яких розкладів та нелюбові до нього багатьох, мало кому вдасться прожити таке яскраве життя, – підписала публікацію колишня дружина Кернеса.

Друга дружина Кернеса показала фото з його молодості

Родина Геннадія Кернеса

Галина Привалова була громадянською дружиною Геннадія Кернеса. У 1988 році у них народився син Данило, якому зараз вже 32 роки.

На початку 2000-х років Кернес одружився з Оксаною Гайсинською.

Жінка особливо болісно сприйняла смерть Кернеса. У своїх соцмережах вона поділилася, що її чоловік був найкращим серед найкращих.

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