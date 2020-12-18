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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Коронавірус в Україні: нові випадки та одужання майже зрівнялися

В Україні станом на ранок п’ятниці зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2 904 особи.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок п’ятниці становить 944 381 особу, 16 256 осіб померли від Covid-19, одужали – 561 222 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

  • м. Київ – 98 330 (+1 658)
  • Вінницька – 20 578 (+259)
  • Волинська – 29 817 (+427)
  • Дніпропетровська – 51 401 (+507)
  • Донецька – 31 449 (+553)
  • Житомирська – 35 662 (+505)
  • Закарпатська – 26 855 (+170)
  • Запорізька – 45 715 (+1 022)
  • Івано-Франківська – 41 644 (+288)
  • Київська – 51 588 (+922)
  • Кіровоградська – 7 621 (+106)
  • Луганська – 8 533 (+174)
  • Львівська – 55 860 (+569)
  • Миколаївська – 25 826 (+539)
  • Одеська – 61 963 (+925)
  • Полтавська – 31 097 (+314)
  • Рівненська – 37 840 (+423)
  • Сумська – 37 157 (+558)
  • Тернопільська – 32 089 (+215)
  • Харківська – 64 237 (+505)
  • Херсонська – 15 151 (+293)
  • Хмельницька – 36 027 (+395)
  • Черкаська – 33 837 (+583)
  • Чернівецька – 37 695 (+228)
  • Чернігівська – 26 409 (+492)

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 18 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу попередніх діб

Днем раніше, 17 грудня, повідомлялося про 12 047 випадків Covid-19, 16 грудня про 10 622 нових випадки, 15 грудня медики поінформували про 8 416 випадків інфікування, 14 грудня було зафіксовано 6 451 нового хворого.

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