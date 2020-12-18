Коронавірус в Україні 18 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок п’ятниці зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2 904 особи.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок п’ятниці становить 944 381 особу, 16 256 осіб померли від Covid-19, одужали – 561 222 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

м. Київ – 98 330 (+1 658)

Вінницька – 20 578 (+259)

Волинська – 29 817 (+427)

Дніпропетровська – 51 401 (+507)

Донецька – 31 449 (+553)

Житомирська – 35 662 (+505)

Закарпатська – 26 855 (+170)

Запорізька – 45 715 (+1 022)

Івано-Франківська – 41 644 (+288)

Київська – 51 588 (+922)

Кіровоградська – 7 621 (+106)

Луганська – 8 533 (+174)

Львівська – 55 860 (+569)

Миколаївська – 25 826 (+539)

Одеська – 61 963 (+925)

Полтавська – 31 097 (+314)

Рівненська – 37 840 (+423)

Сумська – 37 157 (+558)

Тернопільська – 32 089 (+215)

Харківська – 64 237 (+505)

Херсонська – 15 151 (+293)

Хмельницька – 36 027 (+395)

Черкаська – 33 837 (+583)

Чернівецька – 37 695 (+228)

Чернігівська – 26 409 (+492)

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Статистика коронавірусу попередніх діб

Днем раніше, 17 грудня, повідомлялося про 12 047 випадків Covid-19, 16 грудня про 10 622 нових випадки, 15 грудня медики поінформували про 8 416 випадків інфікування, 14 грудня було зафіксовано 6 451 нового хворого.