Коронавірус в Україні 18 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок п’ятниці зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2 904 особи.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок п’ятниці становить 944 381 особу, 16 256 осіб померли від Covid-19, одужали – 561 222 особи.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.
- м. Київ – 98 330 (+1 658)
- Вінницька – 20 578 (+259)
- Волинська – 29 817 (+427)
- Дніпропетровська – 51 401 (+507)
- Донецька – 31 449 (+553)
- Житомирська – 35 662 (+505)
- Закарпатська – 26 855 (+170)
- Запорізька – 45 715 (+1 022)
- Івано-Франківська – 41 644 (+288)
- Київська – 51 588 (+922)
- Кіровоградська – 7 621 (+106)
- Луганська – 8 533 (+174)
- Львівська – 55 860 (+569)
- Миколаївська – 25 826 (+539)
- Одеська – 61 963 (+925)
- Полтавська – 31 097 (+314)
- Рівненська – 37 840 (+423)
- Сумська – 37 157 (+558)
- Тернопільська – 32 089 (+215)
- Харківська – 64 237 (+505)
- Херсонська – 15 151 (+293)
- Хмельницька – 36 027 (+395)
- Черкаська – 33 837 (+583)
- Чернівецька – 37 695 (+228)
- Чернігівська – 26 409 (+492)
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Статистика коронавірусу попередніх діб
Днем раніше, 17 грудня, повідомлялося про 12 047 випадків Covid-19, 16 грудня про 10 622 нових випадки, 15 грудня медики поінформували про 8 416 випадків інфікування, 14 грудня було зафіксовано 6 451 нового хворого.