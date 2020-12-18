На Донбасі противник вісім разів обстріляв позиції ЗСУ

За минулу добу російські найманці на Донбасі вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях, поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Так, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов’ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти та 82-х міліметровими мінометами.

Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

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В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж, вів і снайперський вогонь. Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Хлопця еапкуювали до лікарні, зараз його стан задовільний.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація в ТКГ 9 грудня оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

Україна планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування.