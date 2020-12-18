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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Не бачить бажання України до переговорів: Лавров висловився щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров повідомив про готовність до переговорів щодо Донбасу.

Він заявив, що може провести розмову з очільником МЗС України Дмитром Кулебою щодо виконання мінських та інших домовленостей. Однак він не бачить ініціативи від української сторони.

– Київ має обговорювати подібні питання напряму з Донбасом, а не намагатися політизувати ситуацію та вирішувати питання через посередництво Москви, Парижа чи Берліна.

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Заява Путіна щодо Донбасу

Напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін висловився щодо планів на Донбас. Він пообіцяв, що нарощуватиме підтримку окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також він підкреслив, що конфлікт на Донбасі рано чи пізно буде врегульовано.

Джерело: Міністерство закордонних справ Російської Федерації

Фото: Dreamstime

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