Коронавірус в Україні та світі не відступає. 18 грудня стало відомо про понад 75,2 млн випадків коронавірусу у світі. Загалом пандемія забрала життя понад 1,6 млн осіб, водночас близько 52,8 млн пацієнтам вдалося одужати.

Лідерами за кількістю хворих у світі залишаються США, Індія та Бразилія. Всесвітня організація охорони здоров’я закликає залишатися вдома під час новорічних свят і утриматися від подорожей. Фахівці ВООЗ впевнені, що це допоможе зменшити кількість інфікувань.

Вакцина від коронавірусу в світі

Розробники вакцини від коронавірусу з різних країн активно працюють над затвердженням та поширенням своїх препаратів. Сьогодні стало відомо, що:

Американський розробник Johnson & Johnson розпочав фінальний етап випробувань.

Американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech подали заявку на сертифікацію речовини у Японії.

Компанія Moderna (США) знищила 400 тис. доз препарату внаслідок збою на виробництві.

Коронавірус та вакцинація в Україні

Україна у рейтингу поширення хвороби у світі посідає 17 місце. Станом на 18 грудня зафіксовано:

12 630 нових випадків Covid-19, загалом – 944 381;

260 летальних випадків, всього померло 16 256 осіб;

12 866 пацієнтів одужало, за час пандемії вилікуватися вдалося 561 222 особам.

Безкоштовна вакцинація громадян від коронавірусу розпочнеться у лютому. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На наступному тижні буде відомий план вакцинації.

Нові карантинні обмеження

Кабінет міністрів України затвердив нові карантинні правила з 19 грудня по 8 січня. У цей період діятимуть обмеження щодо проведення масових заходів у закладах освіти, кафе, ресторанах, музеях.

Заклади харчування повинні працювати з 7.00 до 23.00. Повний список карантинних обмежень на період 19 грудня – 8 січня дивіться на Фактах ICTV.