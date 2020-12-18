Напередодні різдвяних та новорічних свят заходи у київських дитячих садках та школах пройдуть без батьків та гостей.

Про це під час брифінгу 18 грудня нагадав мер столиці Віталій Кличко.

– Ситуація у навчальних закладах дещо поліпшується, однак це не дає права на послаблення карантину. У дитячих садках та школах столиці свята відбудуться без присутності батьків та гостей. І окремо у кожному класі чи групі, – зазначив Віталій Кличко.

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За його словами, такі заходи допоможуть уникнути скупчення людей та поширення вірусу.

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